Bar mineiro fica famoso por causa de Bruno Mars

"Perguntaram se tinha cerveja (...) e aí foi quando o Bruno entrou no meu local", agregó.

O artista e dançarino de 39 anos, ganhador de 15 prêmios Grammy, sentou-se do lado de fora do local. Foi-lhe servida uma lata de cerveja, que ele não abriu e que o dono do bar manteve "intacta" como lembrança.

"A única coisa que o Bruno falou foi na hora que ele sentou aqui e falou em portunhol: 'Chama os meninos!'", contou Teixeira. "Foi a hora que eu gritei para o pessoal, vem aqui gente, ele está chamando os meninos pra tirar uma foto aqui. Aí foi a hora que os meninos chegaram aqui na porta, nos sentamos na porta e ele ficou dançando daquele jeitinho dele, chique demais e eu fui no embalo com ele e foi sensacional".

- Das dívidas à fama -

Mais tarde, Bruno Mars publicou um vídeo nas redes sociais que incluía sua visita ao boteco.

Esse fato contribuiu para a fama inesperada do Laçador, que foi inaugurado há dois anos, depois que Teixeira teve que fechar um açougue que administrava há mais de vinte anos devido a dívidas.