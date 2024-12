Apae de Bauru: Mulher foi morta por se relacionar com delegado, diz MP-SP

Pessoas próximas também teriam sido contratadas para prestação de serviços com notas fiscais falsas e superfaturadas. Os valores, de acordo com a denúncia, retornavam para as contas pessoais da dupla.

Uma conversa obtida pelo MP-SP no celular de Cláudia, ocorrida em setembro de 2019, reforça a tese de controle da entidade. Roberto manda um áudio pelo Whatsapp para Cláudia sobre a eleição para presidente da entidade. "O negócio é seguinte, é, aí do escritório não pode ficar sem nós três aí, entendeu? Ou sou eu, você e o Renato. Tem que ficar pelo menos um. Aqui também. Todo lugar tem que ter pelo menos um para poder segurar essas coisas, né?".

Em outro momento, Cláudia responde também por áudio. "Depois de tudo pronto, é fácil querer fazer parte, né? Depois que está tudo pronto. Trabalhamos o ano inteiro, tal, tal, tal, agora quer chegar no 'busão' e sentar na janelinha. Nem 'fudendo'. Você está certíssimo. Parabéns. Tem que cercar o que é nosso, e a Apae é nossa", diz.

Em novembro daquele ano, Cláudia mandou uma foto para Roberto com o saldo bancário no valor de R$ 47.764,63. Depois, escreve: "Vou fugir". Roberto responde com a mensagem "reparte comigo" e envia a foto da calculadora mostrando o valor pela metade. Segundo a denúncia, ela foi ao banco no dia seguinte e fez a transferência.

Os denunciados, da forma como agiram, desviando sistematicamente recursos em detrimento de serviço que atende à dignidade de pessoas com deficiência, traíram a confiança daqueles que doaram valores para manter e sustentar o atendimento a grande número de crianças e pessoas com deficiência Denúncia do MP-SP