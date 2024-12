O auge dos detetives matrimoniais na Índia

"O homem disse que ganhava cerca de US$ 70.700 por ano", explica Paliwal. "Descobrimos que, na verdade, ele ganhava US$ 7.070."

A contratação de um detetive pode custar entre US$ 100 e US$ 2.000, um investimento pequeno para famílias que gastam muito mais no próprio casamento.

O escritório de Paliwal tem uma localização discreta em um shopping da cidade, com uma placa para um astrólogo, um serviço ao qual as famílias recorrem com frequência para prever uma data auspiciosa para o casamento.

"Às vezes, meus clientes não querem que as pessoas saibam que estão se encontrando com um detetive", diz ela.

Não são apenas os pais preocupados que querem investigar seu futuro genro ou nora, mas também os casais que querem saber mais sobre seu futuro cônjuge e até mesmo, depois de casados, confirmar uma suposta infidelidade.

"É um serviço para a sociedade", diz Sanjay Singh, um detetive de 51 anos, que afirma que sua agência lidou com 'centenas' de investigações pré-matrimoniais este ano.