Torcedores que comemoraram gol de bisneto de Mussolini com saudação fascista são investigados

A Federação Italiana de Futebol (FIGC) iniciou nesta segunda-feira (23) um procedimento sobre torcedores do clube Juve Stabia (da 2ª divisão) que comemoraram no domingo um gol marcado por Romano Floriani Mussolini, bisneto do ditador Benito Mussolini, com saudações fascistas.

"O Ministério Público Federal (da FIGC) enviará um relatório sobre o incidente, acompanhado de documentos de vídeo, ao juiz esportivo da Liga Serie B para que se pronuncie", disse a FIGC à AFP.

No domingo, no jogo correspondente à 18ª rodada da segunda divisão italiana, entre Juve Stabia e Cesena, Romano Floriani Mussolini marcou o gol da vitória (1-0) aos 21 minutos, o seu primeiro pela Juve Stabia.