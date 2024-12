Deserções no Exército ucraniano, entre a angústia e a indulgência

"Poucas pessoas foram feitas para a guerra", disse ele à AFP. "Cada vez mais pessoas estão sendo forçadas" a entrar no Exército, acrescenta.

Vários oficiais militares disseram à AFP que estão sendo tomadas medidas para reduzir as deserções.

Buch aponta para uma melhora no treinamento médico e militar que recebeu, em comparação com a primeira vez em que foi mobilizado. A atitude de seus superiores também mudou. Antes, alguns oficiais "não nos tratavam como seres humanos".

O major Siver argumenta que o apoio psicológico pode ajudar as tropas a suportar as "semanas" nas trincheiras, atoladas na lama, com frio e fome.

Para Siver, no entanto, não existe uma solução milagrosa para combater a deserção, uma tendência que provavelmente vai aumentar.

"Temos que pôr um fim à guerra", diz ele.