Avião com 181 pessoas a bordo sofre acidente na Coreia do Sul, diz agência Yonhap

Um avião com 181 pessoas a bordo caiu no aeroporto de Muan, na Coreia do Sul, informou a agência de notícias Yonhap neste domingo (29, noite de sábado no Brasil).

"175 passageiros e 6 membros da tripulação estavam a bordo do avião que se acidentou no aeroporto de Muan", relatou a Yonhap, acrescentando que 23 pessoas foram confirmadas como feridas ou mortas.

O acidente teria sido causado por "contato com pássaros, resultando em uma falha no trem de pouso" enquanto o avião tentava aterrissar no aeroporto, localizado no sudoeste do país, segundo a Yonhap.