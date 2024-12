Caixas-pretas do avião que caiu na Coreia do Sul são recuperadas

As duas caixas-pretas do Boeing 737-800 que explodiu no Aeroporto Internacional de Muan, no sudoeste da Coreia do Sul, neste domingo (29) no horário local, foram recuperadas. O anúncio foi feito pelo Ministério dos Transportes sul-coreano. O acidente, que teria ocorrido após uma colisão da aeronave com pássaros, matou 179 das 181 pessoas que estavam a bordo, de acordo com um balanço final.

"O CVR (gravador de voz do cockpit com os diálogos da tripulação) e o FDR (com os dados de voo) já foram recuperados", disse o vice-ministro dos Transportes, Joo Jong-wan, em uma coletiva de imprensa. Os dois dispositivos serão analisados pelas equipes de investigação e trazem informações indispensáveis para esclarecer em detalhes as causas do acidente.

Os sobreviventes foram resgatados do avião em chamas logo após uma colisão contra um muro, durante um pouso de emergência. Das 181 pessoas a bordo, 175 eram passageiros e seis tripulantes. Duas pessoas sobreviveram no acidente no voo JJA-2216 da companhia aérea low-cost Jeju Air, na Coreia do Sul, que ia de Bangkok para Muan.