Rangers bate Celtic e encerra jejum de 7 jogos sem vencer o dérbi de Glasgow

O meia-atacante romeno Ianis Hagi, logo aos 7 minutos, o zagueiro holandês Robin Pröpper já no segundo tempo (66') e o atacante brasileiro Danilo Pereira (81') marcaram os gols desta partida.

Apesar da derrota, o Celtic continua na liderança isolada do campeonato escocês com 50 pontos, enquanto o Rangers está em segundo, com 39.

bdu/dr/aam/mvv

© Agence France-Presse