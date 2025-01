Ao menos 31 mulheres executadas no Irã em 2024, segundo ONG

A lei de talião, aplicada no Irã e conhecida como "qisas", estipula que um homicídio deve ser "pago" com a perda de outra vida, a menos que a família da vítima perdoe ou aceite uma indenização.

Os defensores dos direitos humanos manifestam preocupação com o número crescente de execuções no Irã e suspeitam que as autoridades usem a pena capital para incutir medo na sociedade, especialmente após os protestos de 2022-2023.

