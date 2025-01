Nottingham Forest vence Wolverhampton (3-0) e segue sonhando na Premier League

E no dia 14 de janeiro haverá uma emocionante partida Forest-Liverpool no City Ground, em Nottingham, no confronto de maior destaque da 21ª rodada.

Nesta segunda-feira, no Molineux Stadium, em Wolverhampton, o Forest abriu o placar por meio do capitão Morgan Gibbs-White logo aos 7 minutos. No fim do primeiro tempo (44'), o atacante neozelandês Chris Wood aumentou a vantagem, após uma boa assistência de Callum Hudson-Odoi.

Já nos acréscimos (90'+4), o nigeriano Taiwo Awoniyi, que havia acabado de entrar em campo, marcou o terceiro completando um bom contra-ataque.

Os 'Wolves' permanecem na 17ª colocação, logo acima da zona de rebaixamento. O time só está à frente do Ipswich (18º) graças ao saldo de gols.

