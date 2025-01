Venezuela rompe relações com Paraguai por apoio a opositor González

O governo da Venezuela rompeu, nesta segunda-feira (6), relações com o Paraguai após o apoio de Assunção ao opositor Edmundo González Urrutia, adversário do presidente Nicolás Maduro nas eleições de 28 de julho, que ele denuncia como fraudulentas.

"A Venezuela decidiu, no pleno exercício de sua soberania, romper relações diplomáticas com a República do Paraguai e proceder à retirada imediata de seu pessoal diplomático acreditado nesse país", declarou o Ministério das Relações Exteriores em um comunicado, em reação a uma conversa telefônica na qual o presidente paraguaio, Santiago Peña, expressou apoio a González.

O governo venezuelano "rejeita categoricamente as declarações do presidente do Paraguai, Santiago Peña, que, ignorando o direito internacional e o princípio de não intervenção, reincide em uma prática fracassada que relembra as fantasias políticas do extinto Grupo de Lima com sua ridícula aventura chamada Guaidó", acrescentou o comunicado.