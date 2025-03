Inflação americana cai a 2,8% em ritmo anual, uma 'boa surpresa' em um mar de incertezas

Donald Trump assumiu seu segundo mandato em 20 de janeiro, após uma campanha na qual prometeu restaurar o poder de compra dos americanos. Ele então atribuiu o aumento da inflação ao seu antecessor, Joe Biden.

O cálculo de fevereiro corresponde ao primeiro mês completo do segundo mandato de Trump.

"Depois de várias más surpresas ultimamente, ao final uma boa surpresa", disse à AFP Steve Sosnick, da Interactive Brokers.

A porta-voz de Trump, Karoline Leavitt, disse que "essa publicação, assim como a do emprego na semana passada, é muito melhor do que a imprensa e os supostos 'especialistas' previam. Quando aprenderão a deixar de duvidar do presidente Trump?", lançou no X.

Segundo a porta-voz, o mandatário quer "que os americanos tenham tanto dinheiro nos bolsos que não saberão o que fazer com ele".

- Incerteza -

Os analistas se mantêm na expectativa. A maioria dos economistas espera que os preços subam nos Estados Unidos por causa das tarifas.