O lento renascimento dos pandas-vermelhos no Nepal

Originário do Himalaia, o panda-vermelho vive em florestas de altitude média (entre 2.200 e 4.800 metros) no Nepal, na Índia, na China e no Butão, onde se alimenta principalmente de bambu.

O pequeno mamífero, do tamanho de um gato, se destaca pelo pelo avermelhado, a cauda fofa e o jeito desengonçado de andar, já que suas patas dianteiras são mais curtas.

A população dessa espécie, considerada ameaçada desde 2016 pela União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN), foi reduzida pela metade nos últimos 20 anos. Atualmente, estima-se que restem menos de 10 mil indivíduos no mundo.

- Desmatamento -

A organização Red Panda Network (RPN) calcula que haja entre 500 e 1.000 pandas-vermelhos no Nepal, principalmente no Parque Nacional de Sagarmatha e na área de conservação de Kanchenjunga, no nordeste do país.

Ainda assim, os últimos levantamentos mostram que a população dessa espécie está aumentando.