Mulher sofre queimaduras graves depois de ser encharcada com gasolina na Alemanha

O condutor do bonde conseguiu apagar as chamas com um extintor de incêndio. A mulher foi levada de helicóptero para um hospital.

"Várias patrulhas policiais estão procurando ativamente o criminoso, que ainda está foragido" e "ainda não foi identificado", disse a polícia.

pyv/pt/pc/mb/jmo

© Agence France-Presse