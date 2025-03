Dorival diz que espera Colômbia propositiva em duelo pelas Eliminatórias

- Sem "inventar" -

Vivendo bom momento no Barcelona e no Real Madrid, Raphinha, Rodrygo e Vinícius Júnior são os grandes nomes no ataque, mas vêm sendo questionados por não conseguirem na Seleção repetir as atuações por seus clubes.

"Eu dou toda a liberdade possível, que quero respeitar todo aquilo que eles estão realizando nos seus clubes (...) tentamos preservar todo isso para que, no campo, eles se sintam confortáveis", explicou Dorival.

"O tempo é mínimo e não podemos ficar inventando nada num momento como esse, até para que busquemos aí esses resultados que serão muito importantes na nossa sequência", continuou.

Depois de receber a Colômbia, o Brasil terá outro jogo complicado: o clássico contra a líder Argentina, sem o lesionado Lionel Messi, na próxima terça-feira, em Buenos Aires.

"Eu quero ver a Seleção Brasileira podendo render em qualquer momento, em qualquer situação, em qualquer circunstância, independente do adversário que tenhamos. Nós teremos, sim, dois compromissos bem complicados, bem difíceis", afirmou Dorival.