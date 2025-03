Após pedir para morrer, homem que matou ex da namorada recebe injeção letal

Mulher bateu com telefone na cabeça de Price, que ficou desacordado. Quando Gunches, que também fornecia drogas para a mulher, chegou na casa, Price estava jogado no chão, ainda vivo. A namorada, suas colegas de quarto e Gunches colocaram o homem no porta-malas de seu carro, para que Gunches o deixasse em um terminal de ônibus. Entretanto, quando percebeu que não tinha dinheiro para uma passagem de ônibus para Price, levou o homem para um deserto e o matou quatro tiros.

Gunches foi parado em blitz dois meses depois. Quando foi parado, o homem atirou duas vezes no policial e escapou, iniciando uma caçada que envolveu mais de cinquenta oficiais. No dia seguinte, Gunches foi encontrado escondido em um palheiro. Em 2004, ele confessou o assassinato de Ted Price, e foi condenado à morte em 2008.