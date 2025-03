Resposta do governo Trump sobre deportações de venezuelanos é "lamentavelmente insuficiente", diz juiz

Por Luc Cohen e Ted Hesson

(Reuters) - A resposta do governo do presidente Donald Trump a uma solicitação judicial por detalhes sobre o horário dos voos de deportação de centenas venezuelanos foi "lamentavelmente insuficiente", disse um juiz nesta quinta-feira, acusando as autoridades de fugir de suas responsabilidades sob uma ordem emitida por ele.

O juiz distrital dos Estados Unidos James Boasberg, sediado em Washington, avalia se autoridades do governo violaram sua ordem de 15 de março destinada a bloquear temporariamente as expulsões. Em uma nova ordem nesta quinta-feira, o juiz determinou aos funcionários do Departamento de Justiça que expliquem até a próxima terça-feira por que a falha do governo em trazer os migrantes deportados de volta aos Estados Unidos não violou sua ordem.