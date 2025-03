Nova marcha de aposentados desafia governo na Argentina

A ministra da Segurança, Patricia Bullrich, qualificou a marcha como uma tentativa de "desestabilização".

A operação policial, que conta com mais de 2 mil efetivos, interrompeu o tráfego em torno do Parlamento e impede a passagem de pedestres na área.

Nas estações ferroviárias, telas reproduziram advertências das autoridades: "Protesto não é violência, a polícia vai reprimir todo atentado contra a República".

O governo quer impedir que se repita o caos do protesto de 12 de março, o mais violento desde o início do governo de Milei, que deixou 45 feridos, inclusive um fotógrafo, que sofreu lesões graves. Mais de uma centena de pessoas foram detidas em confrontos com a polícia perto do Congresso.

No debate parlamentar, vários deputados da oposição pediram a renúncia de Bullrich, ao responsabilizá-la pelo disparo do gás lacrimogêneo que fraturou o crânio do fotojornalista Pablo Grillo enquanto ele cobria os distúrbios.

A ministra se negou a abrir uma investigação interna a respeito e ofereceu uma recompensa de mais de 9 mil dólares [cerca de R$ 51 mil] por informação que "ajude a identificar os violentos" manifestantes da semana passada.