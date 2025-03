Deputados tentam usar caso Eduardo para convencer Trump a retaliar Moraes

Na carta, de 25 de fevereiro, os deputados apontam que o ex-presidente Jair Bolsonaro foi indiciado no Brasil, mas alegam que isso seria "uma tentativa flagrante do regime brasileiro de afastar o principal candidato para a eleição do próximo ano".

"O indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro não tem a ver com justiça, mas sim com a eliminação da concorrência política por meio de lawfare judicial, assim como o presidente Trump foi alvo antes de fazer o maior retorno político da história", apontaram.

Repetindo a narrativa de desinformação por parte do bolsonarismo, eles alegam que Mores "transformou o judiciário brasileiro em uma arma para esmagar a oposição, proteger o presidente Lula e manipular a eleição de 2026 antes que um único voto seja dado".

Sem trazer provas e distorcendo os fatos, os deputados indicam que as ações de Moraes "são um ataque direto à democracia, à liberdade de expressão e ao estado de direito, e solicitamos respeitosamente que o senhor tome medidas para garantir que o Brasil celebre uma eleição livre e justa em 2026".

Objetivo é internacionalizar o caso

Um dos objetivos do movimento de extrema direita é de internacionalizar a situação no Brasil. "Moraes não é apenas um problema para o Brasil, ele é uma ameaça crescente para os Estados Unidos", insistem. "Ele já tentou censurar empresas americanas, suprimir a liberdade de expressão e minar a soberania digital americana. Seu ataque a plataformas como X e Rumble levou a ações judiciais da Trump Media, expondo seu flagrante desrespeito à lei dos EUA e às proteções da Primeira Emenda da nossa Constituição", afirmam, omitindo as violações das empresas no Brasil.