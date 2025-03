Sucesso mundial de Aboudia, pintor das 'crianças de rua'

Suas obras chegam a cidades como Paris, Londres, Nova York e Lagos.

Estudou no Conservatório de Artes e Ofícios em Abengourou, no leste da Costa do Marfim, e depois no Centro Técnico de Artes em Bingerville, nos arredores de Abidjan.

"Aboudia já era muito ligado ao mundo infantil", relembra seu ex-professor Jacobleu, outro pintor renomado.

Na década de 2000, levou suas primeiras obras para a galeria Houkami Guyzagn, em Abidjan. "Não sei quantas vezes chegou com suas obras, que nos pareciam imaturas", lembra a crítica Mimi Errol, que trabalhava no local.

"Ele ia embora sem dizer uma palavra e voltava no dia seguinte", diz ela, até encontrar sua identidade e afirmar suas convicções.

- "Trabalhar como uma criança" -

De quadro em quadro, a maneira de pintar personagens se confirmou, com traços muito escuros ou muito coloridos, que desconcertam e desafiam.