Mensik é campeão do Masters 1000 de Miami e deixa Djokovic sem 100º título

Esta é uma das poucas marcas que faltam em seu vitorioso currículo. O sérvio é o maior vencedor de Grand Slams com 24 conquistas e foi campeão olímpico nos Jogos de Paris-2024, seu 99º título.

Em Miami, onde é seis vezes campeão (último título em 2016), Djokovic ressurgiu em grande estilo depois das dúvidas geradas por sua lesão no Aberto da Austrália e as eliminações nos jogos de estreia em Doha e Indian Wells.

A um passo de ser o campeão mais velho de um Masters 1000, 'Nole' foi derrubado desta vez pelo jovem Mensik, um talento emergente que está batendo à porta da nova geração liderada por Carlos Alcaraz e Jannik Sinner.

- Problemas no olho -

Número 54 do ranking da ATP, o tcheco aniquilou os prognósticos e mostrou mais uma vez que pode vencer os grandes, com um assombroso retrospecto de oito vitórias em 13 jogos contra tenistas do Top 10.

Mensik atacou Djokovic com seu explosivo serviço (14 aces contra sete do sérvio), mas também com outros golpes corajosos em momentos decisivos.