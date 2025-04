Ucrânia proporá aos EUA mudanças no acordo sobre minerais

As autoridades ucranianas têm relutado em criticar Trump ou os Estados Unidos após a discussão do mês passado na Casa Branca, que levou Washington a cortar temporariamente a ajuda militar e o compartilhamento de inteligência com Kiev.

A fonte também disse à AFP que a Europa estava interessada no acordo, após relatos de que algumas de suas disposições poderiam contrariar os compromissos da Ucrânia com a União Europeia, à qual pretende aderir.

"O acordo deve levar em conta as nossas obrigações no contexto da associação com a UE e o movimento da Ucrânia em direção à UE", disse a fonte.

