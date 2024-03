? São Paulo Feminino (@SaoPauloFC_Fem) March 19, 2024

Próximas partidas

Na próxima quinta-feira (21) serão disputadas as duas partidas da 2ª rodada: Botafogo e Grêmio, a partir das 15h (horário de Brasília) no estádio Nilton Santos, e Corinthians e América-MG, a partir das 19h30 no Parque São Jorge.