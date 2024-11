OAB-SP adia julgamento de Ives Gandra por suposta incitação a golpe

O adiamento ocorre em meio à campanha eleitoral na OAB-SP. A votação para o comando da entidade no triênio 2025-27 está marcada para o dia 21 de novembro. A advogada Ângela Gandra, filha de Ives e secretária da Família no governo Jair Bolsonaro, concorre a vice-presidente em uma das chapas de oposição à atual gestão. Ela e o candidato a presidente, Caio Augusto Santos, fizeram pressão publicamente contra o julgamento.

Caio Augusto e Ângela Gandra sugeriram que a OAB-SP fez uso político do caso. Em publicação no Instagram, o advogado disse ver "uma perseguição velada", e pediu à OAB-SP que adiasse o julgamento de Ives Gandra para depois das eleições da entidade. A filha do jurista, por sua vez, afirmou também no Instagram que o caso foi agendado "estrategicamente pela OAB nesta semana".

OAB-SP nega ter tirado o recurso da pauta por pressão externa. Em nota enviada ao UOL, a instituição afirma que o Tribunal de Ética e Disciplina, que julgará o recurso, é uma entidade "imune a qualquer intervenção de ordem política", mas que não comenta assuntos da disputa eleitoral e nem o conteúdo do recurso contra Ives Gandra, que corre em sigilo.

O Tribunal de Ética e Disciplina da OAB SP, entidade autônoma, independente e absolutamente imune a qualquer intervenção de ordem política, inclusive aquelas de caráter eleitoral dentro da própria Ordem, informa que a referida sessão de julgamento não consta da pauta desta sexta-feira, 8 de novembro de 2024, que é pública

Trecho de nota da OAB-SP

ABI e MNDH criticam adiamento. Ao UOL, o advogado Carlos Nicodemos, que representa as entidades, disse que a decisão "retarda a necessária resposta da OAB-SP para representação ética disciplinar formulada, que tem não só o objetivo de responsabilização do advogado denunciado, mas a reafirmação de compromisso da Ordem dos Advogados do Brasil com os preceitos de respeito a democracia".

Reclamação se baseia em material apreendido com Mauro Cid

A queixa contra Ives Gandra se baseia em documentos encontrados com o coronel Mauro Cid. O militar, que foi ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), tinha em seu aparelho um questionário respondido pelo jurista via e-mail, em maio de 2017, a pedido de Fabiano da Silva Carvalho, um major do Exército. O material foi apreendido pela Polícia Federal (leia a íntegra).