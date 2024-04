Ditadura militar ou civil-militar? Locais de tortura geram debate sobre o nome

A escolha de palavras para contar a história do Golpe Militar de 1964 pode revelar repúdio ao autoritarismo, apontar corresponsáveis pela manutenção do regime ou defender seus crimes contra os direitos humanos.

Para entender essas escolhas, a Agência Brasil conversou com especialistas sobre o uso de termos-chaves relacionados ao período de exceção, que durou 21 anos. Professores especializados no assunto trataram de conceitos como "ditadura militar", "ditadura civil-militar", "golpe", "revolução", "presidente" e "ditador". Além disso, um ponto que une civis ao golpe militar é a cessão de imóveis privados para as torturas e execuções promovidas pela ditadura.

Ditadura civil-militar

O professor titular de história contemporânea da UFF (Universidade Federal Fluminense), Daniel Aarão Reis, atribui para si a implementação do termo civil-militar. Essa qualificação da ditadura começou a ser escrita por ele no livro Ditadura Militar, Esquerdas e Sociedade, publicado no ano 2000.