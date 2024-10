Giulia Takahashi e Guilheme Teodoro são ouro no Pan de tênis de Mesa

Bronze nas duplas masculinas

Na noite de quarta (16), Guilherme Teodoro levou bronze com o parceiro Vitor Ishiy após derrota nas semifinais de duplas masculinas. Eles foram superados pelos argentinos Horacio Cifuentes e Santiago Lorenzo, por 3 sets a 1 (11/7, 11/5, 5/11 e 11/6). No tênis de mesa não há disputa da terceira posição no pódio: quem perde a semi assegura o bronze.