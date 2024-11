Equipe brasileira brilha em competições de canoagem paralímpica

O Brasil garantiu a primeira posição no quadro de medalhas tanto no Campeonato Sul-Americano (com seis ouros e um bronze) como no Pan-Americano (cinco ouros e um bronze), somando o total de 13 presenças no pódio. A segunda posição ficou com o Chile, com cinco conquistas no Pan (dois ouros, duas pratas e um bronze) e cinco no Sul-Americano (dois ouros e três pratas).