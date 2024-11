'Estivemos mais próximos do inimaginável', diz Barroso sobre plano de golpe

À época, Bolsonaro estava isolado no Alvorada e só se manifestou aos apoiadores 40 dias após a vitória de Lula. Investigações da PF indicam que foi justamente Mario Fernandes, autor dos planos golpistas que previam o assassinato de autoridades, que teria aconselhado Bolsonaro a falar com seus seguidores.

Luís Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal

Leia a íntegra da fala de Barroso

"Amanhecemos hoje com notícias estarrecedoras sobre a tentativa de golpe que ocorreu no Brasil após as últimas eleições presidenciais. As investigações estão em curso e é preciso aguardar a sua evolução.

Mas tudo sugere que estivemos mais próximos do que imaginávamos do inimaginável. O que é possível dizer, neste momento, é que o golpismo, o atentado contra as instituições e contra os agentes públicos que as integram, nada têm a ver com ideologia ou com opções políticas. É apenas a expressão de um sentimento antidemocrático e do desrespeito ao Estado de direito. Nós estamos falando de crimes previstos no Código Penal.

Felizmente, o país já superou os ciclos do atraso, mas é preciso empurrar para a margem da história comportamentos como esses que estão sendo noticiados pela imprensa, e que são uma desonra para o país.