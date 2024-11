TV Brasil reprisa programa DR com Demori com Preto Zezé, da CUFA

A TV Brasil reprisa nesta terça-feira (19), a partir das 22h, a entrevista do jornalista Leandro Demori com o produtor artístico e musical, escritor, empresário e rosto da Central Única das Favelas (CUFA), Preto Zezé, no programa DR com Demori. A reprise faz parte da programação pelo Dia da Consciência Negra, celebrado nesta quarta-feira (20).

Na entrevista, eles conversam sobre trajetória pessoal, a cultura do rap, racismo e o trabalho da instituição no Brasil e no mundo.

O conteúdo também está disponível para o público assistir no app TV Brasil Play e no canal do YouTube da TV Brasil.