Justiça nega 'autópsia psicológica' em advogada jogada do 8º andar em BH

A "autópsia psicológica" seria um "estudo científico retrospectivo e indireto das características individuais de uma pessoa já falecida", segundo a decisão. Ela buscaria entender os acontecimentos a partir de possíveis razões psicológicas que podem estar associadas à morte. De acordo com a jurisprudência, é uma prática atípica, geralmente utilizada em mortes não esclarecidas.

Para isso, pediram a disponibilização de materiais entregues pela família da vítima para a autópsia. E-mails, cadernos e históricos de pesquisa seriam utilizados pelos profissionais. Defesa também solicitou vista para a indicação de outros documentos relevantes e formulação de quesitos técnicos.

Na decisão, o juiz Bruno Sena Carmona argumentou que esse tipo de exame é subjetivo, por se tratar de uma análise "essencialmente interpretativa". Ele também afirmou que o valor dessa perícia seria "questionável ou no mínimo controverso", levando em consideração os laudos periciais e outras provas objetivas já presentes no processo.

O Ministério Público, ao longo da investigação, chegou a requisitar a realização da referida perícia psicológica da vítima. Todavia, no curso do inquérito policial, a análise das provas já colhidas -- como depoimentos, laudos periciais de local e de necropsia, além de outros vestígios materiais -- revelou-se suficiente para a formação de seu convencimento [...]

Decisão do juiz Bruno Sena Carmona

A defesa também levantou a tese de que a confiabilidade das provas foi comprometida, pois os familiares da vítima teriam acessado o local do crime. Ela alegou quebra da cadeia de custódia, citando falhas na preservação do local do crime, participação de familiares na arrecadação de objetos, realização de perícias complementares meses após o evento e a presença de terceiros durante diligências periciais. Assim, a defesa pediu o reconhecimento de que as provas seriam ilícitas e solicitou a retirada delas dos autos do processo.

Esse pedido também foi negado pela justiça. Na decisão, o juiz argumentou que as alegações "carecem de comprovação robusta e não justificam a exclusão sumária das provas questionadas".