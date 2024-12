Brasil comemora Dia Nacional do Samba

O Brasil celebra nesta segunda-feira (2) o Dia Nacional do Samba, com eventos programados em diferentes regiões e estados. No Rio de Janeiro, a festa começou antes, com desfiles das escolas de samba do Grupo Especial entre a sexta-feira (29) e o domingo (1º). Mais uma série de festejos está prevista para hoje para homenagear um dos mais populares gêneros musicais do país.

Na zona norte, o bairro de Oswaldo Cruz, onde estão localizadas as escolas de samba Portela e Império Serrano, recebe o Caminho do Samba. Conforme noticiado pela Agência Brasil, a rota turística a ser lançada nesta segunda-feira pela Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) e pela prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro pretende promover o samba enquanto patrimônio cultural e atrair mais turistas estrangeiros.

O lançamento da rota conta com um intervalo com roda de samba e com a tradicional Feijoada da Tia Surica. Também está programada a inauguração do Negro Muro, um mural em homenagem ao sambista Paulo Benjamin de Oliveira, mais conhecido como Paulo da Portela, fundador da escola de samba azul e branca. Com 101 anos de história e 22 títulos, a Portela é considerada a mais antiga escola de samba em atividade.