Torneio de "sumô robô" no Japão tem final entre estudantes brasileiros

Uma competição de robótica sediada no Japão teve um final histórico neste mês, com duas equipes brasileiras na final do All Japan Robot Sumo Tournament ("Torneio de Sumô Robô do Japão", em português). A equipe da Escola Politécnica da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), MinervaBots, enfrentou a Kimauánisso Robotics Team, do Instituto Mauá de Tecnologia, tornando-se campeã mundial na categoria "Mini Sumô". A disputa ocorreu no domingo (8), último dia do torneio que reuniu 63 robôs de várias nacionalidades.

O robô Zé Pequeno, um dos mais tradicionais da equipe, foi o responsável pela vitória de 2 a 0. Na competição, dois robôs chamados "robôs de sumô", "sumobots" ou apenas "sumôs" se enfrentam com o objetivo de empurrar o adversário para fora de uma arena circular ? geralmente uma tábua de madeira com borda branca ?, em um combate semelhante à tradicional luta japonesa. A disputa foi na arena Ry?goku Kokugikan, em Tóquio, palco de grandes competições esportivas dessa arte marcial.

Presente no torneio desde sua criação, em 2012, o MinervaBots foi representado no Japão pelas alunas de engenharia mecânica Anne Victória Rodrigues da Costa e de engenharia eletrônica e de computação Lígia Bonifácio. Integrante do grupo há dois anos, Lígia compartilha que vencer o torneio sempre foi um sonho da equipe. "Chegar lá como finalistas mundiais foi uma grande conquista, mas também um grande desafio. Eu e a Anne estávamos apreensivas. A competição foi dura, exigiu que mudássemos estratégias e recalculássemos rotas, mas confiamos no trabalho de toda a equipe e conseguimos vencer adversários fortíssimos", disse.