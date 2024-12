Henrichs, do Leipzig, rompe tendão de Aquiles e ficará afastado por vários meses

O lateral alemão Benjamin Henrichs, do RB Leipzig, rompeu o tendão de Aquiles do pé direito na derrota da equipe para o Bayern de Munique (5 a 1), pelo Campeonato Alemão e ficará afastado por vários meses, anunciou seu clube neste sábado (21).

Nos acréscimos do segundo tempo, Enrichs, de 27 anos, se lesionou sozinho e teve que ser retirado do campo da Allianz Arena de maca.

"Benjamin Henrichs se lesionou na sexta-feira pouco antes do final do jogo no campo do Bayern de Munique e rompeu o tendão de Aquiles direito, revelaram os exames realizados neste sábado", explicou o Leipzig em comunicado.