Quando começa e até quando fica suspenso o rodízio de veículos em São Paulo?

Entre as vias que formam a área onde vigora a regra estão as marginais Tietê e Pinheiros, as avenidas dos Bandeirantes e Affonso D'Escragnole Taunay, o Complexo Viário Maria Maluf, a Avenida Tancredo Neves, a Rua das Juntas Provisórias, o Viaduto Grande São Paulo e as avenidas Professor Luiz Ignácio de Anhaia Melo e Salim Farah Maluf.

A multa para os condutores que desrespeitarem o rodízio é de R$ 130,16. Além disso, o motorista ganha quatro pontos na carteira de habilitação.