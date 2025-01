Rio: quilombolas cobram ação do poder público para instalar energia

Os quilombolas argumentam que o direito à luz elétrica já havia sido resguardado em determinação anterior da Justiça Federal e, por isso, eles esperam uma solução conjunta.

Uma Ação Civil Pública movida pelo Incra e pela Fundação Palmares, em 2019, em defesa do quilombo, obrigou a dona das fazendas a "abster-se de obstaculizar a entrada da concessionária de energia elétrica", assim como impedir manifestações culturais, o acesso dos próprios quilombolas, visitantes ou qualquer outro serviço público à comunidade, como a entrada de ambulâncias.

Ao julgar o processo, a Justiça alertou que o controle do acesso à comunidade, com cerceamento do direito de ir e vir, causava "danos irreversíveis". No despacho, a desembargadora Maria Izabel Gomes Sant'anna resguardou os direitos dos quilombolas à área até o final do processo de titulação no Incra, que enfrenta contestações legais.

Para justificar a decisão, Sant'anna citou a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e ressaltou que o governo brasileiro pode ser implicado por descumprir o direito internacional, se não garantir os direitos da comunidade.

"Verifica-se, no presente caso, a necessidade de acomodar de forma razoável o direito de propriedade da ré com o direito da comunidade permanecer no local e exercer seus direitos (...) sem interferência da proprietária, enquanto o procedimento administrativo não for concluído", disse, no despacho, atendendo pedido do Incra e da Fundação Palmares.

Em comunicado à comunidade, no último dia 30, a Enel informou que tentou várias vezes autorização para instalação da rede e que permanece aberta ao diálogo. A eletrificação prevê a instalação de 194 postes e transformadores e deve levar 12 meses.