Osmar Prado volta aos palcos do Rio com sucesso O Veneno do Teatro

"Foi um presentaço. Na linguagem, assim, parapsicológica, não sei como a gente pode determinar. Foi um presente que os deuses do teatro me deram".

Assim, o ator Osmar Prado, de 77 anos, define o seu sentimento em relação à peça O Veneno do Teatro, que estreia nesta sexta-feira (14) a terceira temporada no Rio de Janeiro. Dessa vez, o palco será o do Teatro Municipal Carlos Gomes, na Praça Tiradentes, centro do Rio, onde ficará em curta temporada até o dia 6 de abril. As outras encenações foram no Teatro Firjan Sesi Centro e no Teatro PRIO, no Jockey Club, na Gávea, zona sul da cidade.

A relação dos dois começa com um convite do Marquês para Gabriel interpretar uma peça teatral de sua autoria. Por meio de um jogo psicológico, o autor passa a controlar o ator, que conclui estar em uma armadilha, em que será submetido a um experimento onde os limites de realidade e ficção se confundem. O público se envolve com a história que, após muitas surpresas, apresenta um Marquês psicopata capaz de qualquer coisa para atingir seus objetivos.