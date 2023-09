Após desgaste com Bolsonaro, Nunes diz que ex-presidente combateu corrupção

A declaração de Nunes, no entanto, contrasta com a sua fala em uma palestra na Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP), no último dia 5, em São Paulo. Na ocasião, ele negou proximidade com o ex-chefe do Executivo. "Eu? Do lado do Bolsonaro?", disse o prefeito, ao responder à pergunta de um aluno. O episódio gerou mal-estar entre auxiliares de Bolsonaro, que classificaram a frase como "absurda e descabida".

Nos bastidores, interlocutores de Bolsonaro afirmam que Nunes perderá o possível apoio do ex-presidente caso siga com a estratégia de afastamento. Diante desse risco, o prefeito calibrou o discurso após a repercussão negativa entre os bolsonaristas. No desfile de 7 de Setembro, por exemplo, Nunes disse que espera que Bolsonaro declare apoio a sua pré-candidatura. "Espero que, no tempo dele, ele possa anunciar o apoio dele a mim para que a gente tenha a união do centro com a direita para vencer a extrema esquerda".

Nunes participa de inauguração de placa em homenagem a Bruno Covas