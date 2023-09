Tarcísio convida Bolsonaro a se hospedar no Palácio dos Bandeirantes após alta hospitalar

"Agradecemos as preces, as cirurgias do PR @jairbolsonaro já terminaram e transcorreram dentro da maior tranquilidade. O paciente está nesse momento na sala de recuperação e, em breve, emitiremos um boletim médico com mais informações do quadro evolutivo", afirmou Wajngarten.

Bolsonaro passou por procedimentos de correção de hérnia de hiato, o que vinha causando refluxo, soluços e tosses secas contínuas, assim como desvio de septo para melhorar a condição respiratória.

Antes dessas operações, Bolsonaro já havia feito cinco cirurgias para tratar de consequências da facada que recebeu durante a campanha eleitoral de 2018 em Juiz de Fora.