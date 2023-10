Homem que agrediu irmã de Zanin e cães é indiciado por lesão corporal e maus-tratos a animais

O homem que agrediu a pontapés os cachorros da advogada Caroline Zanin Martins, irmã do ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), foi indiciado pelos crimes de lesão corporal dolosa e maus-tratos a animais.

O inquérito policial, conduzido pela 23.ª Delegacia de Polícia, em Perdizes, na zona Oeste de São Paulo, foi concluído após a análise das câmeras de segurança do prédio da advogada e pelos depoimentos dela e do agressor. Laudos veterinário e do Instituto Médico Legal (IML) também foram usados como prova.

"Não há dúvidas que Rogério Cardoso Júnior, ao desferir intencionalmente golpes de chutes contra os animais, além de feri-los, assumiu o risco de também atingir com chutes a tutora e vítima, Caroline Zanin Martins, lhe causando lesões corporais", diz o relatório da Polícia Civil.