USP no top 100: quais são as universidades com melhor reputação no mundo?

De acordo com o World Reputation Ranking 2023, que elenca as universidades do mundo com melhor reputação nas áreas de ensino e pesquisa, a Universidade de São Paulo (USP) é, mais uma vez, a mais reconhecida do Brasil, ficando na faixa de 81 a 90 na escala mundial - não são destacadas posições específicas nesta faixa do ranking.

Além dela, participa da lista a Universidade de Campinas (Unicamp), na faixa de 151-175. A Universidade Harvard, nos Estados Unidos, ocupa o primeiro lugar da lista.

É a terceiro ano consecutivo em que a USP ocupa a posição 81-90 e a Unicamp a 151-175 no ranking mundial. Antes, em 2020 - ano em que a Unicamp entrou para a lista pela primeira vez -, elas estavam nas posições 91-100 e 176-200, respectivamente. Mas a USP já ocupou lugar mais a frente: em 2015, ocupou a posição 51-60; e em 2012 e 2013, era 61-70.