Gripe aviária: Hong Kong suspende importação de regiões do Japão, EUA e Polônia

São Paulo, 19 - O Centro de Segurança Alimentar do Departamento de Higiene Alimentar e Ambiental de Hong Kong anunciou na última semana a suspensão das importações de carne de aves, bem como outros produtos avícolas, de regiões do Japão, dos Estados Unidos e da Polônia. Em nota, o órgão explicou que a medida ocorre após a notificação do Ministério da Agricultura japonês sobre um surto de gripe aviária altamente patogênica na província de Kagoshima, além do alerta da Organização Mundial de Saúde Animal (OIE) sobre surtos da doença em Ilawski, na Polônia, e em Nebraska, nos EUA. "O Centro de Segurança Alimentar entrou em contato com as autoridades japonesas, polonesas e americanas sobre os problemas e vai monitorar de perto as informações divulgadas pela OIE e pelas autoridades relevantes sobre os surtos de gripe aviária. Ações apropriadas serão tomadas em resposta ao desenvolvimento da situação", disse um porta-voz.