Quem foi e quais foram as ausências no ato de Jair Bolsonaro na Avenida Paulista

Em seguida, falaram ao público na Paulista Gustavo Gayer e Nikolas Ferreira, parlamentares do PL na Câmara. Gayer, que é pré-candidato a prefeito de Goiânia, enfatizou o número de presentes na Paulista. "Hoje, um recado está sendo dado, e o recado é: 'Nós não vamos parar, nós não vamos desistir'", disse.

Nikolas Ferreira discursou em seguida e conclamou um possível retorno de Jair Bolsonaro à Presidência, ainda que o ex-presidente esteja inelegível até 2031. "Nossos filhos e os filhos dos nossos filhos verão um Brasil verde e amarelo", afirmou.

Quem fechou a tríade de parlamentares do "núcleo duro" do bolsonarismo foi o senador Magno Malta. Pastor, ele fez um discurso com referências cristãs, assim como a ex-primeira-dama. "A diferença entre nós e eles é que o mar (Vermelho, referência bíblica) fica revolto a nós. A diferença é que Jesus está no nosso barco", disse, na breve intervenção.

Tarcísio de Freitas, na sequência, fez elogios efusivos a Bolsonaro, seu padrinho político. "Bolsonaro não é mais um CPF, não é mais uma pessoa", disse o governador de São Paulo, para quem o ex-presidente passa a representa um "movimento".

O chefe do Executivo estadual discursou em nome dos outros governadores presentes: Ronaldo Caiado (União), de Goiás, Jorginho Mello (PL), de Santa Catarina, e Romeu Zema (Novo), de Minas Gerais.

O entorno político dele se envolveu diretamente no chamamento ao ato. Arthur Lima, secretário-chefe da Casa Civil de São Paulo, convocou manifestantes às ruas por meio das redes.