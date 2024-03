Estado de SP registra 51 mortes por dengue, e capital paulista confirma terceiro óbito

O Estado de São Paulo já registrou 51 mortes causadas pela dengue em 2024, de acordo com dados divulgados nesta sábado, 9, pelo painel de controle da doença da Secretaria Estadual da Saúde (SES).

O número de casos confirmados da doença é de 177.384. Outros 151 óbitos ainda são investigados, segundo o painel de controle de doenças.

Na capital, foram confirmados 3 óbitos devido à dengue e 41.013 casos confirmados. Outras 38 mortes ainda estão em investigação.

Segundo a Prefeitura de São Paulo, ao menos 15 dos 96 distritos da cidade de São Paulo já vivem uma epidemia de dengue. A condição é caracterizada por uma taxa de incidência da doença acumulada superior aos 300 casos por 100 mil habitantes no ano.

Na região oeste da cidade, Jaguara, São Domingos, Vila Leopoldina, Anhanguera e Lapa estão com índices epidêmicos. Já na zona leste, Itaquera, São Miguel, Guaianases, Água Rasa e Lajeado integram o grupo. Completam a lista quatro distritos da zona norte (Jaçanã, Tremembé, Vila Medeiros e Vila Maria) e um da zona sul (Campo Limpo).

Na terça-feira, 5, o governo de São Paulo decretou emergência em saúde por dengue, após o Estado atingir o nível de epidemia.

Com esse decreto, São Paulo soma-se a um grupo com outras oito unidades da Federação (AC, DF, GO, MG, ES, RJ, SC e AP) em emergência para dengue. São 22 as cidades paulistas que fizeram o mesmo movimento. De acordo com o Ministério da Saúde, 192 municípios já decretaram emergência no Brasil.