Nem SP, nem Cubatão: lista mostra cidades mais poluídas do Brasil e do mundo

O relatório World Air Quality de 2023, feito pela IQAir, mostra as cidades e países com pior qualidade de ar do mundo. O documento foi divulgado nesta semana e traz dados de 7,8 mil localidades em 134 países - o Brasil é o 83º colocado.

O município brasileiro que apresentou o pior índice de poluição foi Xapuri, no Acre. A cidade fica na fronteira com a Bolívia e a 190 km da capital Rio Branco.

Osasco, na região metropolitana de São Paulo, é a segunda cidade com maior poluição do Brasil. Outras cidades paulistas com indicador da qualidade do ar entre três e cinco vezes pior do que o recomendado pela OMS são: Guarulhos, Rio Claro e Cubatão.