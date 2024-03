Acusado de mandar matar Marielle foi alvo de desdobramento da Lava Jato

Além disso, os conselheiros foram acusados de terem recebido valores indevidos para viabilizar a utilização do fundo especial do Tribunal de Contas do Estado do Rio, destinado para pagar contratos do ramo alimentício que estavam atrasados. Para isso, os membros do TCE-RJ recebiam, segundo a PF, uma porcentagem de dinheiro por contrato faturado.

Brazão foi solto uma semana após ser preso, mas o Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinou que ele fosse afastado das suas funções na Corte de Contas. Mesmo estando longe do TCE-RJ, ele teve direito ao salário mensal, mas não pode desfrutar das férias.

Quando Marielle e o seu motorista Anderson Gomes foram mortos em março de 2018, Brazão ainda estava fora das atividades do TCE-RJ. O conselheiro retornou para a Corte em maio do ano passado, após ser beneficiado por uma decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Kassio Nunes Marques, que argumentou que não havia mais motivos para o afastamento.

Em janeiro deste ano, Brazão ganhou o direito de ganhar 360 dias de férias em dinheiro, referentes ao período em que ele esteve afastado. O benefício foi concedido em sessão do Conselho Superior de Administração do TCE-RJ.

Domingos e o irmão são apontados como os mentores da execução de Marielle

Domingos e o seu irmão, o deputado federal Chiquinho Brazão (sem partido-RJ), são apontados como mentores do assassinato de Marielle, ao lado do delegado Rivaldo Barbosa, que era o chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro no dia do crime.