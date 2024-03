Nunes almoça com Bolsonaro e fecha aliança com foco em 'derrotar PT e Boulos'

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), que tentará a reeleição na disputa eleitoral deste ano, almoçou com o ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL) nesta terça-feira, 26, no apartamento do advogado e porta-voz de Bolsonaro, Fábio Wajngarten.

Nunes, Bolsonaro e os demais presentes almoçaram feijoada, em meio aos debates sobre a aliança para a eleição deste ano. De acordo com uma pessoa presente no almoço, Nunes e Bolsonaro confirmaram a união para tentar derrotar o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), principal adversário de Nunes na disputa pela Prefeitura de São Paulo.

"A conversa foi descontraída, sincera, uníssona", disse ao Estadão um dos presentes. A meta da aliança é clara: "Para derrotar o PT, a esquerda, e (Guilherme) Boulos."