Católicos e ortodoxos podem reunificar a data da Páscoa e torná-la 'fixa' em 2025

Pelo calendário hebraico, a celebração ocorre na primeira lua cheia depois do equinócio (início) da primavera no Hemisfério Norte. Os eventos do julgamento e morte de Jesus coincidem com esse período, conforme a maior parte dos historiadores do início do cristianismo.

Concílio de Niceia

Foi só no Concílio de Niceia, em 325, que os sucessores dos apóstolos (os bispos) definiram que a Páscoa cristã seria festejada no primeiro domingo após a primeira lua cheia que ocorresse depois do equinócio da primavera (ou na mesma data, caso lua cheia e equinócio ocorram no mesmo dia). Por esse critério, a data cai no intervalo entre 22 de março e 25 de abril.

Vale ressaltar, por fim, que se os feriados hoje têm origem "religiosa", sua determinação agora cabe totalmente a autoridades civis. Os feriados nacionais são definidos pelas Lei 662 de 1949 (com as alterações dadas pela Lei 10.607 de 2002 e pela Lei 6.802 de 1980). É o caso da Sexta-Feira Santa.

