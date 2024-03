Datafolha aponta que 63% dos brasileiros são contra anistiar envolvidos nos ataques de 8/1

Pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira, 29, mostra que 63% dos brasileiros são contra anistiar os envolvidos nos ataques antidemocráticos de 8 de janeiro do ano passado contra as sedes dos Três Poderes, em Brasília. Conforme o levantamento, 31% dos ouvidos são favoráveis ao perdão, na comparação com 2% que se dizem indiferentes e 4% optaram por não dar sua opinião.

Segundo o Datafolha, o apoio à anistia é maior ente os eleitores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Dizem-se a favor da anistia 40% dos eleitores de Bolsonaro no segundo turno de 2022, ante 25% dos apoiadores do atual governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Entre aqueles que são contra o perdão, 71% afirmaram ter votado em Lula e 53% se dizem bolsonaristas.

Após os ataques de 8 de janeiro de 2023 na capital federal, mais de mil pessoas foram presas e cerca de 1.300 foram denunciadas. Até agora, 145 pessoas foram condenadas a penas que variam entre 3 e 17 anos de prisão. O Supremo Tribunal Federal (STF) absolveu apenas uma pessoa.

O Datafolha entrevistou presencialmente 2.002 pessoas, de 16 anos ou mais, em 147 municípios pelo Brasil nos dias 19 e 20 de março. A margem de erro é de 2 pontos porcentuais, para mais ou para menos.