PCC: Justiça decide não levar Fuminho a júri por morte de Gegê do Mangue

Marcola sempre negou ter ordenado as mortes de Gegê e Paca. Ele e Fuminho estão presos na Penitenciária Federal de Brasília e já tinham cumprido pena juntos em São Paulo.

Fuminho ficou 21 anos foragido do sistema prisional paulista e foi preso em 2020, na cidade de Maputo, em Moçambique.

Além de Fuminho, outros nove réus foram processados por envolvimento nos assassinato de Gegê do Mangue e Paca. Ao menos cinco acusados vão à júri popular.

Wagner Ferreira da Silva, o Cabelo Duro, apontado como o coordenador e um dos autores do duplo homicídio, foi assassinado a tiros de fuzil no Tatuapé, zona leste paulistana, uma semana após as mortes de Gegê e Paca.