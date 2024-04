Caso Porsche: erros em abordagem policial dificultam prisão e flagrante

"Vai ficar alguém responsável pelo veículo?", é o questionamento que uma policial militar faz antes de liberar Fernando Sastre de Andrade Filho, condutor do Porsche que bateu no carro do motorista de aplicativo Ornaldo da Silva Viana, 52, na zona leste de São Paulo. Fernando sai do local, com a ajuda da mãe, Daniela Cristina de Medeiros Andrade, sem acompanhamento da polícia ou teste do bafômetro

As imagens registradas pelas câmeras corporais presentes nos policiais militares que abordaram Fernando mostraram uma série de comportamentos questionáveis dos agentes, segundo especialistas ouvidos pelo UOL. Ornaldo morreu, e um amigo de Fernando que estava no banco do passageiro do carro de luxo foi levado ao hospital em estado grave.

O que aconteceu?

As imagens das câmeras corporais mostraram a abordagem policial a Fernando, já ao lado da mãe, Daniela Cristina de Medeiros Andrade, que foi chamada ao local do acidente.